Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu öldürüldü

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu öldürüldü
Yayınlanma:
Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'un oğlu Haluk Altın, iş yerine almadığı arkadaşı Ceyhun B. tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki bir restoranın önünde meydana geldi. Ceyhun B. kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi. Altın, Ceyhun B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun B. ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhan B., tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ceyhun B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

klbfgffn.jpg
Mehmet Cemil Altın ve Haluk Altın

KENDİLERİNİ ALMAYINCA SİNİRLENDİ

Polis merkezindeki ifadesinde Ceyhun B.’nin, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

MEHMET CEMİL ALTIN'IN OĞLU

Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Tedesco'dan Trabzonspor maçı öncesi açıkladı
Tedesco'dan Trabzonspor maçı öncesi açıkladı