Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kızdıracak hamle

Yayınlanma:
Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a göndermede bulundu. Bordo-mavililer paylaşımında çöp kovası önünde kaleci eldivenlerine yer verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililerden sosyal medyayı karıştıran bir paylaşım geldi.

ÇÖP KOVASI ÖNÜNDE KALECİ ELDİVENLERİ

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan son antrenmana dair bir paylaşım yapan Trabzonspor, bir fotoğrafta çöp kovası önünde duran kaleci eldivenlerine yer verdi.

whatsapp-image-2025-09-20-at-17-08-50.jpeg

UĞURCAN ÇAKIR'A GÖNDERME

Bordo-mavililerin bu paylaşımı, takımdan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Uğurcan Çakır'a gönderme olduğu şekilde yorumlandı.

EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SONRASI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray formasıyla Eintracht Frankfurt karşısındaki maça ilk 11'de başlayan Uğurcan Çakır, kalesinde 5 gol görmüştü. Trabzosnpor'un paylaşımı bu maçın ardından yapması özellikle dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

