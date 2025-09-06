Trabzonspor'dan transfer bombası: Premier Lig devinden kaleci geliyor

Uğurcan Çakır’ı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’a yollayan Trabzonspor’da kaleci arayışları son buluyor.

MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMA TAMAM

Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Andre Onana’nın kiralanması için sözlü anlaşmaya vardı.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak.

Andre Onana, Trabzon yolunda

ANDRE ONANA İLE SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

İngiliz ekibi ile anlaşılmasının ardından Kamerunlu oyuncu ile temasa geçen Trabzonspor yönetimi, transfere ikna etmeye başardı. Oyuncunun temsilcisi ile sözleşmenin detaylarına dair görüşmeler devam ediyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Manchester United’ın Antwerp forması giyen Senne Lammens’i kadrosuna katması nedeniyle Andre Onana’nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Altay Bayındır ise takımda ikinci kaleci olmaya devam edecek.