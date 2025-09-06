Trabzonspor'dan transfer bombası: Premier Lig devinden kaleci geliyor
Yayınlanma:
Trabzonspor, Andre Onana'nın transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile sözleşme detayları görüşülüyor.Sitemizi Haberler'de takip edin
Uğurcan Çakır’ı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’a yollayan Trabzonspor’da kaleci arayışları son buluyor.
MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMA TAMAM
Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Andre Onana’nın kiralanması için sözlü anlaşmaya vardı.
KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK
Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak.
ANDRE ONANA İLE SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR
İngiliz ekibi ile anlaşılmasının ardından Kamerunlu oyuncu ile temasa geçen Trabzonspor yönetimi, transfere ikna etmeye başardı. Oyuncunun temsilcisi ile sözleşmenin detaylarına dair görüşmeler devam ediyor.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Manchester United’ın Antwerp forması giyen Senne Lammens’i kadrosuna katması nedeniyle Andre Onana’nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Altay Bayındır ise takımda ikinci kaleci olmaya devam edecek.