Trabzonspor'dan transfer bombası: Premier Lig devinden kaleci geliyor

Trabzonspor'dan transfer bombası: Premier Lig devinden kaleci geliyor
Yayınlanma:
Trabzonspor, Andre Onana'nın transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile sözleşme detayları görüşülüyor.

Uğurcan Çakır’ı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’a yollayan Trabzonspor’da kaleci arayışları son buluyor.

MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMA TAMAM

Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Andre Onana’nın kiralanması için sözlü anlaşmaya vardı.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak.

andre-onana.webp
Andre Onana, Trabzon yolunda

ANDRE ONANA İLE SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

İngiliz ekibi ile anlaşılmasının ardından Kamerunlu oyuncu ile temasa geçen Trabzonspor yönetimi, transfere ikna etmeye başardı. Oyuncunun temsilcisi ile sözleşmenin detaylarına dair görüşmeler devam ediyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Manchester United’ın Antwerp forması giyen Senne Lammens’i kadrosuna katması nedeniyle Andre Onana’nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Altay Bayındır ise takımda ikinci kaleci olmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Spor
Sadettin Saran Mourinho tercihini açıkladı: Teknik direktör kararını duyurdu
Sadettin Saran Mourinho tercihini açıkladı: Teknik direktör kararını duyurdu
Galatasaray yine kazandı: Şampiyon oldu
Galatasaray yine kazandı: Şampiyon oldu