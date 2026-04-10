Trabzonspor'da Onuachu depremi

Trabzonspor'da Onuachu şoku yaşandı.

Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun antrenmanda sakatlık yaşadığını ve Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI

31 yaşındaki Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de attığı 22 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Onuachu, Trabzonspor ile bu sezon çıktığı 28 maçta 24 gol atarken 2 de asist yaptı.

Oyuncunun kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.