Trabzonspor'da Onana gelişmesi

Trabzonspor, kaleci transferinde büyük bir adım attı. Bordo-mavililer, Manchester United’ın dünyaca ünlü Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile prensipte anlaşmaya vardı. Yerli kalecilerin yüksek maliyetleri nedeniyle rotasını yabancı kaleciye çeviren Karadeniz ekibi, Onana transferinde sona yaklaştı.

ANLAŞMA KİRALIK

İngiliz kulübünün kadroda düşünmediği Onana için Trabzonspor, kiralık formülüyle devreye girdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde fiyat yükseltilerek anlaşma sağlandı. Bordo-mavililer, bu transfer için Manchester United’a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonu da yer almayacak.

SON GÖRÜŞME BUGÜN

Transferin son aşamasında gözler Onana’ya çevrildi. 29 yaşındaki kaleciyle bugün yapılacak nihai görüşmenin ardından karar netleşecek. Eğer süreç olumlu ilerlerse, Onana’nın perşembe günü Türkiye’ye gelerek Trabzonspor’a resmi imzayı atması bekleniyor.

Andre Onana’nın Manchester United ile 2028 yılına kadar geçerli bir kontratı bulunuyor. Ancak İngiliz ekibi, oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Trabzonspor’un bu hamlesi, kaleci rotasyonunda kaliteyi artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.