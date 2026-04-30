Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 32’nci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
Bordo mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TRABZONSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, ligde kalan 3 haftada Göztepe, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Spor
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a müjdeli haber
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a müjdeli haber
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten seçim öncesi kritik karar
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten seçim öncesi kritik karar
Fenerbahçe Beko kazandı: Seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Beko kazandı: Seriyi 2-0'a getirdi