Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig’in 32’nci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Bordo mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TRABZONSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer, ligde kalan 3 haftada Göztepe, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.