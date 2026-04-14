Trabzonspor maç biletlerini 5 lira yaptı

Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletleri de 1 maçlığına bloke edilmişti. Karara tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bir şekilde biz o stadı doldururuz. Gerekirse bedava alırım" açıklamasında bulunmuştu.

Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, pazar günü Papara Park’ta oynanacak RAMS Başakşehir FK karşılaşması öncesinde bir açıklama yaptı. Karaman, taraftarlara birlik çağrısında bulunarak, “Başakşehir karşılaşmasında, Trabzonspor’un inancını, birlik ruhunu ve sarsılmaz duruşunu hep birlikte göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘PAPARA PARK’TA 40 BİN YÜREK TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALACAKTIR’

Papara Park’ta tribünlerin tamamen dolmasını beklediklerini belirten Karaman, “Pazar günü Papara Park’ta omuz omuza verecek 40 bin yürek, yalnızca takımını desteklemek için değil; büyük Trabzonspor’un gücünü, vakarını ve iradesini bir kez daha tüm Türkiye’ye göstermek için tribündeki yerini alacaktır” dedi.

‘PAPARA PARK’I FUTBOL ŞÖLENİNE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ’

Karaman, karşılaşmanın sadece bir maç olmadığını vurgulayarak, “Dünyanın en büyük şehir takımına yakışır şekilde Papara Park’ı bir futbol şölenine çevirmek istiyoruz. Bu büyük buluşmada tribünlerde yükselecek her ses, sahadaki mücadeleye güç; Trabzonspor’un kutlu yürüyüşüne ise büyük bir anlam katacaktır” diye konuştu.

‘BİLET FİYATLARI TEMSİLİ OLARAK DÜZENLENDİ’

Taraftarların stadyuma daha kolay erişebilmesi adına bilet fiyatlarında düzenleme yapıldığını ifade eden Karaman, “Bu özel karşılaşma öncesinde taraftarımıza uygulanan yaptırıma karşılık biz de bilet fiyatlarımızı temsili olacak şekilde düzenledik. Amacımız; bu büyük camianın her ferdinin, yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle Papara Park’ta yerini almasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

‘TÜM TARAFTARLARI PAPARA PARK’A DAVET EDİYORUZ’

Açıklamasının sonunda taraftara çağrıda bulunan Karaman, “Şimdi Trabzonspor’un büyüklüğünü bir kez daha gösterme zamanıdır. Tüm taraftarlarımızı pazar günü Papara Park’a, bu büyük buluşmanın parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor’un, RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“VIP Platinum - B: 12.500 TL. VIP Platinum - A/C: 10.000 TL. VIP Gold: 7.500. VIP Silver: 5.000 TL. Batı Tribünler: 200. Doğu Tribünler: 10 TL. Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 10 TL. Güney - Kuzey Kale Arkası Tribünler: 5 TL. ⁠ ⁠Trabzonspor A.Ş. biletleri; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray logolu Passolig kart sahipleri hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. ⁠Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir.”