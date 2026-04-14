TFF'den skandal Burak Yılmaz kararı

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısındaki konuşmasıyla gündem olan Burak Yılmaz hakkında sürpriz bir karar çıktı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Burak Yılmaz'ı 3 ayrı sebepten disipline sevk etti. TFF açıklamasında genç teknik adamın, 'hakaret', 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'futbol itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle sevk edildiğini ifade etti.

Konuya dair yapılan açıklamada "GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “kişilik haklarına saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz maçın ardından TFF'ye dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Devre arasında Antalya'da kamptayken Fuat Göktaş beni aradı, 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Lütfen iyi dinleyin beni. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım. 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar aradı, 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Lütfen burayı iyi dinleyin, 'çıkarttırdım' dedi. Kendinizi benim yerime koyun. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır bilmem, takdir edersiniz ki ihtiyacım da yok

Ondan sonra gerekli yerleri, başkanları aradım. Ortalık karıştı. Üç gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni oyundan attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı, haksız yere atılmıştım. Sonrasında Fuat Göktaş'ı aradım. Eğer yalan söylüyorsam Allah'ım, dinim, kitabım üzerine yemin ederim. Aradım ve telefonda yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Acaba ben miyim diye yoklama çekti Fuat Göktaş. Kendisine telefonda kötü kelimeler kullandım. O benim hatamdı ama ondan sonra Gaziantep FK'ya gereğini yaptılar, her maçta beni doğradılar kardeşim. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Bu hakemler kötü. Bu MHK Başkanı kötü. Niye gitmiyor, nedir bu dokunulmazlığı. Galatasaray da şikayetçi, Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek abi? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben bugün istifa ediyorum. Bıktım çünkü. Her gün İbrahim Hacıosmanoğlu'yla, Mecnun Otyakmaz'la konuşuyoruz. Sevgili Mecnun Abi bana, 'O Burak Yılmaz açıklanmadı çünkü altyapıları açıklamadık' dedi. Benim altyapımda en az on kişi ceza aldı, hepinizin altyapısında bahisten ceza alan adamlar var. Burada bir adaletsizlik, terbiyesizlik ve hak yeme var."