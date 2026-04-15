UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk 2 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

BARCELONA DEPLASMANDA GALİP GELDİ

Estadio La Peineta’da oynanan mücadelede Barcelona sahadan 2-1'lik skorla galip geldi. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres kaydetti. Atletico Madrid’in tek golüyse 31. dakikada Ademola Lookman’dan geldi.

ERIC GARCIA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Barcelona’da Eric Garcia ise 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ATLETICO MADRID YARI FİNALE YÜKSELDİ

İlk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid bu sonuçla birlikte toplam skorda 3-2 üstünlük kurdu. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmeyi başardı.

PSG LIVERPOOL'U DEVİRDİ

Gecenin diğer karşılaşmasında ise Liverpool ile PSG kozlarını paylaştı. PSG deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. İlk maçta da 2-0 galip gelen PSG, toplamda 4-0'lık üstünlük kurarak adını yarı finale yazdıran bir diğer takım oldu.