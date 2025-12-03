Uruguay futbolunun en prestijli organizasyonu Liga AUF’da 2025 sezonu tamamlandı. Eski Trabzonspor forveti Maxi Gomez’in formasını giydiği Nacional, ezeli rakibi Penarol’u finalde mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

TARİHE GEÇEN MÜCADELE

Sezonun final etabında karşı karşıya gelen iki dev kulüp, büyük heyecana sahne oldu. İlk maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlanırken, rövanşta uzatmalarda bulduğu golle 1-0 kazanan Nacional, 2025 sezonunun şampiyonluğunu ilan etti.

URUGUAY'DA İLGİNÇ ŞAMPİYONLUK SİTEMİ

Uruguay Ligi üç ayrı turnuvadan oluşuyor:

Apertura, Intermedio ve Clausura. Bu etapların ardından yıllık puan tablosu hesaplanıyor.

Apertura’yı Liverpool FC kazandı.

Clausura’yı Penarol kazandı.

Yıllık puan tablosunun lideri ise Nacional oldu.

FİNALDE DEV MAÇ

Bu sonuçlarla finalde Nacional ile Penarol karşılaştı. Penarol yarı finalde Liverpool’u eleyerek finale çıkarken, Nacional yıllık liderliği sayesinde doğrudan finalde yer aldı.

MAXI GOMEZ KAHRAMAN OLDU

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra ülkesine dönen Maxi Gomez, Nacional formasıyla eski günlerine geri döndü. 32 maçta 12 gol ve 8 asist üreten deneyimli golcü, takımının şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerinden biri oldu. Fiziksel gücü, ceza sahasındaki etkinliği ve istikrarlı performansı taraftarların büyük takdirini topladı ve kahraman ilan edildi.

TARAFTAR UYUMADI

Uruguay’ın köklü kulüplerinden Nacional, bu şampiyonlukla tarihine bir başarı daha ekledi. Hem yıllık puan tablosundaki liderliği hem de finaldeki performansıyla adından söz ettiren takım, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

TRABZONSPOR GÖNDERMİŞTİ

Trabzonspor geçen yıl Maxi Gomez'le yolları ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

28 yaşındaki golcü oyuncu, 2023 sezonunu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık geçirmişti. Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Gomez, 7 gol ve 6 asistle oynamıştı.