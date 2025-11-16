TOFAŞ Denizli'de kayboldu

Basketbol Süper Ligi 8’inci hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Tofaş’ı 78-72 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 3’üncü galibiyetini elde ederken, Tofaş ise 4’üncü yenilgisini aldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodu 16-17’lik skorla sona erdi.

49 SANİYE KALA FARK 1'E İNDİ

İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip soyunma odasına 3 sayı önde girdi: 38-35. Üçüncü çeyrek sonunda Denizli temsilcisi farkı 14 sayıya çıkardı: 62-48. Final periyodunda Tofaş bitime 49 saniye kala farkı 1 sayıya (73-72) kadar indirse de Merkezefendi sahadan galip ayrılmayı başardı: 78-72.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emre Tanışan 2, Smith 3, Bleijenbergh 10, Roko Badzim 21, Omic 8, Ömer Can İlyasoğlu 8, Cazalon, Hawkins 15, Mahir Ağva 11, Erbey Kemal Paltacı

TOFAŞ: Perez, Yiğitcan Saybir 14, Blazevic 9, Besson 14, Furkan Korkmaz 2, Özgür Cengiz 2, Whaley 7, Tolga Geçim 1, Kidd 2, Lewis 5, Thomasson 16

1’İNCİ PERİYOT: 16-17

DEVRE: 38-35

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-48

5 FAUL: Yiğitcan (34.42) (Tofaş)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

