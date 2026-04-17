TFF'ye operasyon tepkisi: Rize maçı öncesi sürpriz hamle

Yayınlanma:
Fenerbahçe yönetimi, Çaykur Rizespor maçı öncesi sürpriz bir hamle yaparak TFF'nin Riva'daki binasına çıkarma yaptı. MHK yetkilileri ile görüşme yapan yöneticiler, hakem atamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe, hakem atamaları sonrası TFF’ye bir çıkarma daha yaptı.
Pazartesi günü Riva’ya giden sarı-lacivertli yöneticiler, perşembe günü de Riva’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binasına giderek ikinci bir ziyarette bulundu.

TFF’YE BÜYÜK TEPKİ

Sarı kart tartışmaları sıcaklığını korurken, Fenerbahçe için kritik bir önem arz eden Çaykur Rizespor maçının hakem atamasına büyük tepki gösterildi.
Fenerbahçeli yöneticilerin kart ortalamasının yüksek olduğunu ifade ettiği hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin Çaykur Rizespor maçına atanmasının, Galatasaray derbisi öncesi sınırda 7 futbolcu varken ''Tam bir facia'' sözleriyle şikayetini dile getirdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE’DE OPERASYON TELAŞI

Riva’da gerçekleşen toplantıda konuşulan bir diğer konu ise maçın gözlemcisi oldu.
Hakem Kayatepe’nin performansını değerlendirecek olan gözlemcinin Galatasaraylı olduğunu iddia eden Fenerbahçeli yöneticilerin, bu durumun camiada ‘’operasyon endişesi’’ yarattığı yetkililere bildirildi.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEM KADROSU

Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.
VAR’da Davut Çelik, AVAR’da Çağlar Uyarcan olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Spor
