Dünya Kupası kabusu: İptaller art arda geliyor

2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden Meksika'da art arda gelen otel iptalleri üzerine yetkililer harekete geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Meksika’da otel rezervasyonlarıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Meksika Şehri Otelciler Birliği Direktörü Alberto Albarran’ın açıklamaları, FIFA’nın başkentteki rezervasyonların neredeyse yarısını iptal ettiğini ortaya koydu.

“GÜVENLİK ENDİŞESİ YOK”

Başkent Turizm Sekreteri Alejandra Frausto, iptallerin güvenlik sorunundan kaynaklanmadığını vurguladı. Frausto, “Bu durum büyük uluslararası organizasyonlarda normal bir süreçtir. Bilet satışları ve maç programı netleştikçe konaklama planları yeniden düzenlenir” dedi.

2 BİN ODANIN YÜZDE 40’I İPTAL EDİLDİ

Meksika Şehri Turizm Sekreterliği, FIFA’nın ayırdığı yaklaşık 2 bin otel odasının yüzde 40’ını iptal ettiğini doğruladı. Uluslararası medya kuruluşlarına göre üç ev sahibi ülke olan Meksika, ABD ve Kanada genelinde iptal edilen rezervasyonların toplam sayısı 38 bine ulaştı.

LOJİSTİK DÜZENLEME

Organizatörler, iptallerin lojistik bir düzenlemeden kaynaklandığını açıkladı. Gabriela Cuevas, “Odalar iki yıl önce FIFA’nın olası ihtiyaçları için ayrılmıştı. Ancak kullanılmayacak olanlar planlanan zaman dilimi içinde serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.

SİNOP’TA YETERLİ KAPASİTE

Meksika Şehri, yaklaşık 800 otelde toplam 63 binden fazla oda kapasitesine sahip. Turizm yetkilileri, bu kapasitenin Dünya Kupası ziyaretçilerini ağırlamak için yeterli olduğunu belirtiyor. Başkent, açılış maçı da dahil olmak üzere 13 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

