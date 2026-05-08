Amedspor'un şampiyon olduğu Iğdır FK maçıyla ilgili flaş karar: TFF açıkladı

TFF 1. Lig'de Amedspor, son haftada deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalmış, bu sonuçla 2. sırada yer alarak direkt Süper Lig'e çıkmıştı.

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

TFF, bu maçla ilgili alınan kararları duyurdu. 2 takıma da ceza yağdırdı.

TFF'nin PFDK kararlarıyla ilgili açıklaması şöyle:

2 TAKIMA DA CEZA ÜSTÜNE CEZA

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, 02.05.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN GÜNEY KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN GÜNEY KALE ARKASI A ve BATI KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN GÜNEY KALE ARKASI A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 171.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.05.2026 tarihinde oynananALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 192.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü antrenörü HARUN KILIÇ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.