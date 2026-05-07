Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi müsabakaları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sona erdi.

AMEDSPOR SÜPER LİG'DE

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 1 Mayıs'ta başlayan organizasyonun son gününde yapılan müsabakaların ardından Pamukkale Belediyespor, KKTC Vakıflar ve Amedspor, Süper Lig'e yükseldi.

PAMUKKALE BELEDİYESPOR ŞAMPİYON OLDU

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Pamukkale Belediyespor'un oyuncuları, basketbol geleneği olan file kesme seremonisini gerçekleştirdi.

Organizasyonda KKTC Vakıflar ikinci, Amedspor ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ile federasyon yetkilileri takdim etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi B Grubu'nda bu sezon yer alan kulüpler şu şekilde:

Amedspor, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediye Spor, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Batman Engelliler Spor Kulübü, Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü.