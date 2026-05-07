Nuri Şahin Beşiktaş'ın yıldızını istiyor: Teklif yapılacak

Süper Lig ekibi Başakşehir, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına başladı.

Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, Beşiktaş’ın kanat oyuncusu Milot Rashica’yı gündemine aldı.

TEKLİF YAPILACAK

Hürriyet’in haberine göre; Başakşehir yönetimi, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica için yaklaşık 3.5 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş yönetiminin ise yapılacak olan teklife, kadro maliyetini düşürme ve yeni transferlere kaynak yaratma nedeninden dolayı sıcak baktığı belirtildi.

NURİ ŞAHİN’İN ÖNCELİĞİ

Milot Rashica, oyun tarzı ve taktik yapısıyla İstanbul Başakşehir’e uyum sağlayabilecek isimler arasında öne çıkarken; sürati ve hücum hattındaki etkili performansı sayesinde Nuri Şahin’in transfer listesindeki öncelikli oyuncular arasında bulunuyor.

Başakşehir cephesinin transferin mali şartlarını ayrıntılı şekilde değerlendirdiği ve kısa süre içinde Beşiktaş yönetimiyle resmi temaslara başlamasının beklendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıkan Milot Rashica, 2 gol atarken 6 da asist yaptı.