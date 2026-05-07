Real Madrid'de futbolcular yumruk yumruğa kavga etti: 1 futbolcu hastanelik oldu

La Liga devi Real Madrid’de kriz çıktı! Ligde oynanacak Barcelona maçı öncesi takım içinde tartışma çıktı. Futbolcular Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü ve Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Geçen sezonun ardından bu sezonu da kupasız geçecek olan Real Madrid’de takım içindeki krizler bitmiyor.
Hafta sonunda El Clasico’da Barcelona deplasmanına çıkacak olan Real Madrid’de takım içindeki kriz çözülemedi.

ANTRENMANDA KAVGA ÇIKTI

Marca’nın haberine göre; Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni soyunma odasında ciddi bir kavga etti.
Sabah yapılan antrenmanda Valverde’nin Tchouameni’nin elini sıkmayı reddettiği ve soyunma odasında ikili arasında gerilimin arttığı ifade edildi.
Tartışmanın ise kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Aurelien Tchouameni (solda) ve Federico Valverde (sağda)

VALVERDE HASTANELİK OLDU

İki futbolcu arasında çıkan kavga sırasında Arda Güler'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Federico Valverde’nin yüzünde kesik oluştuğu ve Uruguaylı yıldızın tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Olayın ardından Real Madrid yönetiminin acil toplantı gerçekleştirdiği, iki oyuncu hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldığı aktarıldı. Takım içerisindeki atmosferin oldukça gergin olduğu, yaşananların ardından futbolcular arasında ciddi fikir ayrılıkları ve gruplaşmalar oluştuğu ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ÇIKMIŞTI

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid’de sezon içinde daha önce de antrenmanda iki futbolcu arasında gerginlik yaşandığı öne sürülmüştü. La Liga’da lider Barcelona’nın gerisinde kalan Madrid ekibi, İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda veda etmiş, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ise çeyrek finalde turnuvaya havlu atmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

