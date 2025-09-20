TFF'deki hakem operasyonunu açıkladı: Planlı hamle

Gazeteci Cemal Ersen, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki hakem operasyonunu ve sonuçlarını açıkladı.

Gazeteci Cemal Ersen, Türk futbolunda en çok eleştirilen hakemlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ersen, Milliyet'teki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"MHK başkanını eleştiriyorum ama tüm suç onun değil. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sürpriz biçimde kazandığı TFF seçiminden sonra kimsenin aklından geçmezken Ferhat Gündoğdu’nun ikinci kez MHK başkanlığına atanması, planlı bir hamleydi bence.
6 Mart 2022’de sorumlusu olduğu “hakem operasyonunun” devamını getirdi. TFF’nin en üst iki yöneticisinin geçmişte sorun yaşadığı hakem ve gözlemcileri hukuksuz biçimde camiadan uzaklaştırdı. FIFA kokartlı hakemleri federasyon başkanın da desteği ile sıradanlaştırdı.
Tedirgin, deneyimsiz, maddiyata odaklı bir hakem kadrosu oluşturdu. Sırtını “danışma kuruluna” dayadı, danışanı da olmadı, danıştıkları da!
Sonuç ortada; hakeme, MHK’ye ve TFF’ye güven kalmadı.
Türk hakemliği tarihin en aciz, savunmasız ve zayıf dönemini yaşıyor.
Bu sezon son yılların gerilimi en yüksek sezonlarından biri olacak. Daha şimdiden ortalık yangın yerine döndü.
TFF başkanı kulüp baskılarına göğüs gerip Gündoğdu’nun arkasında durmayı sürdürürse, koltuğu riske girer.
MHK başkanından vazgeçmesi ise tüm söylemlerinin çöpe gitmesi demektir. Sakal- bıyık durumu.
Eeee, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz, sonuçlarına da katlanırsınız."

