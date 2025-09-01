TFF müjdeyi verdi: 2 takım daha 1. Lig'e yükselecek

TFF müjdeyi verdi: 2 takım daha 1. Lig'e yükselecek
Yayınlanma:
TFF, 1. Lig ve 2. Lig'deki takım sayılarında değişikliğe gitti. Önümüzdeki sezon 1. Lig'de 20 takım yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1. ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri neticesinde 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısı 5'ten 4'e düşürülürken 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takım sayısı ise 3'ten 4'e çıkarıldı.

2'Sİ DOĞRUDAN 2'Sİ PLAY-OFF SONUCU BELİRLENECEK

Yükselecek olan 4 takımdan 2'si doğrudan, 2'si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecek.

2 TAKIM DAHA 1. LİG'E GELECEK

Statülerde yapılan değişiklik sonrası Trendyol 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

