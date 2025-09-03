TFF Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 5. ve 6. haftaların fikstürünü açıkladı. TFF'nin açıklamasıyla Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin de tarihi belli oldu.

DERBİ 14 EYLÜL'DE OYNANACAK

Alınan karara göre Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY AYNI GÜN EYÜPSPOR DEPLASMANINA ÇIKACAK

Liderliğini sürdüren Galatasaray ise aynı gün Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 17.00'de başlayacak.