TFF Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için kararını açıkladı
Süper Lig'de, Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin günü açıklandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 5. ve 6. haftaların fikstürünü açıkladı. TFF'nin açıklamasıyla Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin de tarihi belli oldu.
DERBİ 14 EYLÜL'DE OYNANACAK
Alınan karara göre Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY AYNI GÜN EYÜPSPOR DEPLASMANINA ÇIKACAK
Liderliğini sürdüren Galatasaray ise aynı gün Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 17.00'de başlayacak.