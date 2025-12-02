TFF acımadı: Cezalar açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 26 Kasım 2025’te oynanan karşılaşmalardaki olaylar nedeniyle kulüpler ve teknik isimlere ağır cezalar verdi. Toplamda yüz binlerce liralık para cezası ve hak mahrumiyetleri açıklandı.

TFF ACIMADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 02 Aralık 2025 tarihli toplantısında 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan maçlarda yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. Hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketler, taraftarların çirkin tezahüratları ve saha olayları nedeniyle birçok kulüp ve teknik isim cezalandırıldı.

20 BİN TL CEZA

Teknik sorumlu Aykan Öksüz, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 20.000 TL para cezası aldı.

TEZAHÜRAT CEZASI

Taraftarlarının çirkin tezahüratı nedeniyle Muğlaspor’a 32.000 TL para cezası verildi.

ANTRENÖR CEZASI

Antrenör Sinan Biçer, 4. hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20.000 TL para cezası aldı.

ŞANLIURFA'YA REKOR CEZA

Taraftar ve mensuplarının saha olayları nedeniyle kulübe 110.000 TL para cezası verildi.

İdareci Mehmet Nur Şahin: 30 gün hak mahrumiyeti + 105.000 TL ceza.

Antrenör Fevzi Özkan: 1 maç soyunma odası yasağı + 20.000 TL ceza.

Görevli İbrahim Halil Kabakçı: 21 gün hak mahrumiyeti.

Görevli Mehmet Emin Belli: 21 gün hak mahrumiyeti.

Kaleci antrenörü Salih Aydın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç soyunma odası yasağı ve 20.000 TL ceza aldı.