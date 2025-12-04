TFF açıkladı: Final Trabzon'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA’nın aldığı tarihi kararı duyurdu.

2029 yılında düzenlenecek Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası, Trabzon’da yapılacak.

Bu gelişme, Türk futbolu ve özellikle kadın futbolu adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

UEFA TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek organizasyonların ev sahipleri belirlendi.

Alınan karar doğrultusunda, 2029 Kadınlar U17 Avrupa Şampiyonası Türkiye’ye verildi.

FİNAL MAÇI TRABZON'DA OYNANACAK

TFF’nin açıklamasına göre, şampiyonanın tüm müsabakaları Trabzon’da oynanacak. Karadeniz şehri, bu büyük organizasyona ev sahipliği yaparak uluslararası futbol arenasında önemli bir rol üstlenecek.

Kadın futbolunun gelişimi açısından büyük bir fırsat olarak görülen bu kararı TFF rsemi internet sitesinden duyurdu.

İŞTE FİNALLERİN YAPILACAĞI YERLER:

UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası:

2028 - Belçika

2029 - Türkiye



UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası:

2028 - Portekiz

2029 - İtalya



UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası:

2028 - Litvanya

2029 - Moldova



UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası:

2027 - Çekya

2028 - Bulgaristan

2029 - Hollanda