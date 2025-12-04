TFF açıkladı: Final Trabzon'da oynanacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi duyurdu. UEFA'nın yönetim kurulunda alınan karar sonrası TFF resmi internet sitesinden finallere ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA’nın aldığı tarihi kararı duyurdu.
2029 yılında düzenlenecek Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası, Trabzon’da yapılacak.
Bu gelişme, Türk futbolu ve özellikle kadın futbolu adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

UEFA TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek organizasyonların ev sahipleri belirlendi.
Alınan karar doğrultusunda, 2029 Kadınlar U17 Avrupa Şampiyonası Türkiye’ye verildi.

FİNAL MAÇI TRABZON'DA OYNANACAK

TFF’nin açıklamasına göre, şampiyonanın tüm müsabakaları Trabzon’da oynanacak. Karadeniz şehri, bu büyük organizasyona ev sahipliği yaparak uluslararası futbol arenasında önemli bir rol üstlenecek.

TFF AÇIKLADI

Kadın futbolunun gelişimi açısından büyük bir fırsat olarak görülen bu kararı TFF rsemi internet sitesinden duyurdu.

İŞTE FİNALLERİN YAPILACAĞI YERLER:

UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası:
2028 - Belçika
2029 - Türkiye

UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası:
2028 - Portekiz
2029 - İtalya

UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası:
2028 - Litvanya
2029 - Moldova

UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası:
2027 - Çekya
2028 - Bulgaristan
2029 - Hollanda

