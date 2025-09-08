TFF 3 kulübü men etti

TFF, Türkiye Kupası maçlarına çıkmayan Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'u men etti.

Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.

Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, 03.09.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 11/1. maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARINDAN İHRAÇ EDİLMESİNE ve TAKİP EDEN SEZONDA TÜRKİYE KUPASI’NDA YER ALMAMASINA,

ÇANKIRI FUTBOL SPOR Kulübünün, 03.09.2025 tarihinde oynanan ÇANKIRI FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ANKARA DEMİRSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 11/1. maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARINDAN İHRAÇ EDİLMESİNE ve TAKİP EDEN SEZONDA TÜRKİYE KUPASI’NDA YER ALMAMASINA,

AFYONSPOR Kulübünün, 03.09.2025 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-AFYONSPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 11/1. maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARINDAN İHRAÇ EDİLMESİNE ve TAKİP EDEN SEZONDA TÜRKİYE KUPASI’NDA YER ALMAMASINA,

