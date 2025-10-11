TFF 2. Lig maçı bu statta oynanacak

İskenderun Spor - Muğla Spor maçı için güvenlik hazırlıkları tamamlandı. Kritik maçın oynanacağı stat da belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Akdeniz temsilcisi İskenderun Spor, bu hafta sonu sahasında Muğla Spor’u ağırlamaya hazırlanıyor.
Karşılaşmanın Pazar günü saat 15.00’te İskenderun Fuat Tosyalı Stadı’nda oynanacağı kesinleşti.

GÜVENLİK KURULU TOPLANDI

Maç öncesi güvenlik önlemleri kapsamında İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında kaymakamlıkta bir güvenlik kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, karşılaşmanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Geçen sezon Süper Lig'deydi: Şimdi maçlarını 500 kişi izliyorGeçen sezon Süper Lig'deydi: Şimdi maçlarını 500 kişi izliyor

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Kaymakam Önder’in talimatları doğrultusunda İskenderun İlçe Spor Müdürü Ali Ferit Günden ile İskenderun Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ergün Gözüküçük, Fuat Tosyalı Stadı’nda yapılan hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Tribün düzenlemeleri, giriş-çıkış noktaları ve acil durum planları gözden geçirildi.

sdsdgk.jpg
TFF 2. Lig maçı Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanacak

KRİTİK MÜCADELE

İskenderun Spor için ligdeki konumunu koruma açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor.

tff2.png
TFF 2. Lig puan durumu

Ev sahibi ekip, sahasında alacağı galibiyetle moral bulmayı hedeflerken, Muğla Spor da deplasmanda puan arayacak.

Kaynak:Hatay Gazetesi

Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin depremi
Adanaspor otobüs buldu! Kalacak otel belirsiz
