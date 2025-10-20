Tedesco'yu yerden yere vurdu: Ateşle oynuyor

Fenerbahçe sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken Sarı Lacivertlilerin futbolu eleştiri konusu oldu.

Sabah gazetesindeki köşe yazısında spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’yu sert ifadelerle eleştirdi.

Üründül, takımın son performansını değerlendirirken hem oyuncu tercihlerini hem de taktiksel yaklaşımı hedef aldı.

"HİÇBİR MAÇ GARANTİ DEĞİL"

Üründül, Fenerbahçe’nin son maçtaki performansını 'iç açıcı değil' sözleriyle tanımlarken, Tedesco’nun riskli tercihlerine dikkat çekerken şunları belirtti:

Fenerbahçe'deki gidişat hiç iç açıcı değil.

Dün geceki maçı izledikten sonra bende şöyle bir kanaat oluştu:

Bu takımın ligde hiçbir maçı garanti değil.

Tedesco adeta ateşle oynuyor

Üründül, özellikle fiziksel olarak hazır olmayan Asensio ve formsuz Talisca’nın aynı anda sahada olmasını Tedesco'nun yanlış tercihi olarak değerlendirdi.

Ömer Üründül: Tedesco ateşle oynuyor

Tedesco'nun Kasımpaşa maçında da benzer bir taktik dendiğini ve sonuç olarak galibiyetin kaçtığını hatırlatan Üründül, Talisca’nın santrfor olarak sahaya sürülmesini de sert şekilde eleştirdi. Ömer Üründül, "Eğer En-Nesyri’yi oynatmayacaksan, Kerem’i santrfora koyarsın, Oğuz’u da sol açığa" diyerek alternatif kadro önerisinde bulundu.

"SAVUNMA ALARM VERİYOR"

Savunma hattındaki eksikliklere de dikkat çeken Üründül, cezalı olan Skriniar’ın yokluğunda defansın uyumsuzlaştığını ve Levent’in maç eksiği nedeniyle sol bekte yetersiz kaldığını belirtti. "2-0’lık avantaj neredeyse uçuyordu" diyen Ömer Üründül, takımın ikinci yarıda zor anlar yaşadığını vurguladı.

İKİ KİŞİYİ ÖVDÜ

Ömer Üründül sahada 2 kişinin performansını beğendiğini belirterek, Fenerbahçe’yi beraberlikten kurtaran o 2 isimi de açıkladı: