Fenerbahçe'de devre arası gidebilecek futbolcuyu açıkladı

Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Sebastian Szymanski’nin performansını eleştirdi.

“SON MAÇLAR GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Oyuncunun devre arası takımdan ayrılabileceğini belirten Nihat Kahveci, “Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir. Bazı oyuncular bazı yerlerde olmuyor. Bugünkü pozisyondan sonra tepkiyi gördükten sonra ve bu sezonun geneline baktığımda da fırsatları iyi değerlendiremedi. Birçok kötü oynayan oyuncu var orası ayrı ama artık Szymanski için son dakikalar son maçlar gibi gözüküyor” dedi.

“NABIZ 200’E ÇIKACAK”

Takımın genel performansı için ise Nihat Kahveci, “Böyle bir takım kuruyorsun, bugün lig sonuncusuna karşı oynuyorsun. Maç önüne döndüğünde hele maç da 2-0 olmuşken, rahat izleyeceğiz dersin. Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak. Bu futbolcu grubu taraftara maç izletmiyor rakip kim olursa olsun” ifadelerini kullandı.