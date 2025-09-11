Tedesco'nun adındaki sır: "Tedesco" bakın ne demekmiş?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk sınavına Trabzonspor maçıyla çıkacak.

Türkiye'ye gelen ve imzayı atar atmaz takımın başına geçerek çalışmaya başlayan Tedesco'nun hayatıyla birlikte önceki takımlarında uygulattığı sistem didik didik ediliyor.

Bu kez de Tedesco'nun adının anlamı ortaya çıktı.

Milliyet'ten Levent Kalkan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Alman kökleri bulunan ailesiyle birlikte henüz 2 yaşındayken Almanya'ya göçen bir İtalyan Tedesco. İşletme mühendisliği alanında lisans, inovasyon yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip. İtalyan görünümlü bir Alman aslında. Hatta İtalyan dilince "Tedesco" kelimesi "Alman" anlamına geliyormuş.

Fenerbahçe'de Christoph Daum'dan sonra hep beklenen Alman disiplini ve çalışkanlığına sahip bir teknik adam Tedesco. Teknik adamlık eğitimlerini birincilikle bitirdikten sonra Stuttgart'ta yaklaşık 10 yıl altyapılarda görev yapmış. İki sezon da Hoffenheim'in U17 ve U19 takımlarında çalışmış.

Domenico Tedesco yarın 40 yaşına girecek. Bir gün sonra da Kadıköy'de Trabzonspor sınavına çıkacak. İyi yıllar ve iyi şanslar dilerim. Tedesco'dan gayet ümitliyim...