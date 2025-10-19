Tedesco takımın neden düştüğünü açıkladı

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal

“TAKTİKSEL OLARAK DÜŞÜŞ YAŞADI TAKIM”

İkinci yarı gösterdikleri performansı beğenmeyen Domenico Tedesco, "Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım” dedi.

“TEMEL OLACAK 6-7 OYUNCUMUZ VAR”

İlk 11 için konuşan İtalyan teknik adam, “İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var” ifadelerini kullandı.