Tedesco takımın neden düştüğünü açıkladı

Tedesco takımın neden düştüğünü açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi.

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayalFenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal

“TAKTİKSEL OLARAK DÜŞÜŞ YAŞADI TAKIM”

İkinci yarı gösterdikleri performansı beğenmeyen Domenico Tedesco, "Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım” dedi.

ksfgn-001.jpg

“TEMEL OLACAK 6-7 OYUNCUMUZ VAR”

İlk 11 için konuşan İtalyan teknik adam, “İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var” ifadelerini kullandı.

Kaynak:beIN Sports

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Spor
Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Statta hakeme ne olduğunu açıkladı
Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Statta hakeme ne olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal
Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal