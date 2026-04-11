Tedesco Skriniar'ın son durumunu açıkladı

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Milli aradan önce sorunlarının gol atmak değil kolay gol yemek olduğunu söylemişti. Fenerbahçe, milli ara sonrası son 2 maçta gol yemedi. Neler söylemek ister?" sorusunu yanıtlayan Tedesco, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber" dedi.

Milan Skriniar'ın son durumunu açıklayan Domenico Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

