Tedesco ikinci yarıdan memnun kalmadı

Süper Lig’de Konyaspor’u konuk eden Fenerbahçe sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte 36 puana ulaşan sarı-lacivertliler, Trabzonspor’u geçerek 2. sıraya yerleşti. Galatasaray ile farkı ise 3’e düşürdü.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıya dikkat çekti.

“İKİNCİ YARIDA RİTMİMİZ DÜŞTÜ”

İkinci yarı performanslarının daha iyi olması gerektiğini belirten Tedesco, "İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük" dedi.

“TAKIMIN ÖZ GÜVENİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Tedesco, "Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.