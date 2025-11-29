Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Tayfur Bingöl, kaçırdığı gollere rağmen hedefinden şaşmadığını belirterek taraftarlara özel bir söz verdi.

"İZNİMİZ VAR KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Bingöl, galibiyet sonrası takımın yakaladığı ivmeye dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Selçuk Hoca’ya, ekibine, başkana, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Yarın iznimiz var, bu başarıyı kutlayacağız.

"15'i TAMAMLAYACAĞIM"

Maçta iki net fırsatı değerlendiremeyen Bingöl, hedefini net şekilde ortaya koydu ve “2 gol kaçırdım ama sözüm var. 15’i tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim” dedi.

TARAFTARA SÖZ VERDİ

Kocaelisporlu futbolcu, açıklamasını taraftara teşekkür ederek noktaladı:

Hepinizi çok seviyoruz. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık.