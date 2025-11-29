Tayfur Bingöl kaçırdığı goller sonrası söz verdi: 15 tane atacağım

Tayfur Bingöl kaçırdığı goller sonrası söz verdi: 15 tane atacağım
Yayınlanma:
Kocaelispor’un Gençlerbirliği galibiyetinde kaçırdığı fırsatlarla gündeme gelen Tayfur Bingöl, maç sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Tayfur taraftarlara gol sözü verdi.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Tayfur Bingöl, kaçırdığı gollere rağmen hedefinden şaşmadığını belirterek taraftarlara özel bir söz verdi.

"İZNİMİZ VAR KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Bingöl, galibiyet sonrası takımın yakaladığı ivmeye dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Selçuk Hoca’ya, ekibine, başkana, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Yarın iznimiz var, bu başarıyı kutlayacağız.

"15'i TAMAMLAYACAĞIM"

Maçta iki net fırsatı değerlendiremeyen Bingöl, hedefini net şekilde ortaya koydu ve “2 gol kaçırdım ama sözüm var. 15’i tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim” dedi.

TARAFTARA SÖZ VERDİ

Kocaelisporlu futbolcu, açıklamasını taraftara teşekkür ederek noktaladı:
Hepinizi çok seviyoruz. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Spor
Rafa Silva yine yaptı yapacağını: Beşiktaş'ı çıldırtacak talep
Rafa Silva yine yaptı yapacağını: Beşiktaş'ı çıldırtacak talep
TFF'nin derbi öncesi neden ceza vermediğini açıkladı
TFF'nin derbi öncesi neden ceza vermediğini açıkladı
Osimhen Okan Buruk'un odasına gitti: Derbi öncesi isteğini iletti
Osimhen Okan Buruk'un odasına gitti: Derbi öncesi isteğini iletti