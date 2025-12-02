Taraftarlar takım otobüsünü bastı: Futbolculara saldırdılar

Futbolda şiddet bu kez Fransa'da kendini gösterdi. Lorient-Nice maçından sonra takım otobüsünü basan taraftarlar, futbolculara saldırdı.

Olay Lorient'in Nice'i 3-1 yendiği maçtan sonra meydana geldi. Nefes'teki habere göre; Lorient deplasmanından dönen futbolcuların otobüsüne tesislerin girdişinde öfkeli taraftar grubu saldırdı.

Ortalık bir anda karışırken, Nice'in 2 futbolcusu Terem Moffi ve Jeremie Boga darbedildi.

Fenerbahçe'nin Nice'i nasıl yendiğini açıkladı

2 futbolcu da yaralandı. Doktor kontrolünden geçen futbolculardan Moffi’nin pazar gününe kadar, Boga’nın ise en az beş gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

KÜFÜR VE HAKARET ETTİLER

Saldırganların takım otobüsü gelmeden tesislerde toplandığı, önce küfür ve hakaretlerin başladığı, otobüsün gelmesinin ardından da saldırının gerçekleştiği ifade edildi.

Oyunculara darbedilirken tükürüldüğü ve ağır hakaretlerde bulunulduğu da bildirildi. Futbolcuları korumaya çalışan Sportif Direktör Florian Maurice'nin de saldırıya uğrayanlar arasında olduğu öğrenildi.

Nice yönetiminin kriz toplantısı düzenlediği belirtilirken, henüz resmi bir açıklama gelmedi.