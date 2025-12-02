Taraftarlar takım otobüsünü bastı: Futbolculara saldırdılar

Taraftarlar takım otobüsünü bastı: Futbolculara saldırdılar
Yayınlanma:
Futbolda şiddet bir kez daha kendini gösterdi. Fransa'da takım otobüsünü basan taraftarlar, futbolculara saldırdı.

Futbolda şiddet bu kez Fransa'da kendini gösterdi. Lorient-Nice maçından sonra takım otobüsünü basan taraftarlar, futbolculara saldırdı.

Olay Lorient'in Nice'i 3-1 yendiği maçtan sonra meydana geldi. Nefes'teki habere göre; Lorient deplasmanından dönen futbolcuların otobüsüne tesislerin girdişinde öfkeli taraftar grubu saldırdı.

Ortalık bir anda karışırken, Nice'in 2 futbolcusu Terem Moffi ve Jeremie Boga darbedildi.

Fenerbahçe'nin Nice'i nasıl yendiğini açıkladıFenerbahçe'nin Nice'i nasıl yendiğini açıkladı

2 futbolcu da yaralandı. Doktor kontrolünden geçen futbolculardan Moffi’nin pazar gününe kadar, Boga’nın ise en az beş gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

KÜFÜR VE HAKARET ETTİLER

Saldırganların takım otobüsü gelmeden tesislerde toplandığı, önce küfür ve hakaretlerin başladığı, otobüsün gelmesinin ardından da saldırının gerçekleştiği ifade edildi.

Oyunculara darbedilirken tükürüldüğü ve ağır hakaretlerde bulunulduğu da bildirildi. Futbolcuları korumaya çalışan Sportif Direktör Florian Maurice'nin de saldırıya uğrayanlar arasında olduğu öğrenildi.

Nice yönetiminin kriz toplantısı düzenlediği belirtilirken, henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Spor
Arda Turan ceza aldı: Kırmızı çizgiler aşıldı
Arda Turan ceza aldı: Kırmızı çizgiler aşıldı
Derbi sonrası beIN Sports'tan dikkat çeken Yasin Kol değerlendirmesi
Derbi sonrası beIN Sports'tan dikkat çeken Yasin Kol değerlendirmesi