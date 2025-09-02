Tanju Özcan Ali Koç'tan özür diledi: Korkumdan esas duruşa geçiyorum

Yayınlanma:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Yalı çocuğu' ifadelerinden dolayı özür diledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında kullandığı 'Yalı çocuğu' ifadeleri için özür diledi.

Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç'a 'Yalı çocuğu' dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Fenerbahçe camiasına bir şey demedim. Bütün Fenerbahçe camiası üzerimden geçti. Fenerbahçe formalı bir çocuk görünce bile korkumdan esas duruşa geçiyorum."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'den Dominik Livakovic, Archie Brown ve Anderson Talisca'yı isteyen Tanju Çolak, kabul edilmemesi halinde aldığı aslan heykeline 'Ali Koç' adını vereceğini söylemişti. Tanju Çolak'ın sözleri sonrası kendisine telefonla ulaşarak tepki göstermişti.

Ali Koç ile yaşanan telefon konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Tanju Çolak, Ali Koç için 'Yalı çocuğu' ifadelerini sarf etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

