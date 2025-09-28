Tanju Çolak'tan Reis övgüsü: Çok iyi işler yaptık

Yayınlanma:
Gaziantep FK - Samsunspor maçı için konuşan Tanju Çolak, ilk yarı performansları ve Thomas Reis'in kadro tercihlerini övdü.

Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadele taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Samsunspor 4’te Drongelen ve 19’da Chreif Ndiaye’den gelen gollerle 2-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 45’te Lungoyi ve 75’te Abena’nın attığı gollerle beraberliği buldu.

“İLK YARI ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK”

Karşılaşmayı Samsun Gazetesi’ndeki yazısında değerlendiren Tanju Çolak, özellikle Samsunspor’un ilk yarıdaki performansı ve Thomas Reis’in kadrodaki tercihleri için övgü dolu sözler sarf etti.

Legia Varşova maçına dikkat çeken Tanju Çolak, “Antep’te oynanan maçın ilk yarısında çok iyi işler yaptık! Umarım Perşembe günü Konferans Ligi’ne iyi başlangıç yaparız” sözlerini sarf etti.

lkhmhg.jpg
Samsunspor'un ilk yarı performansı beğeni topladı

LEGIA VARŞOVA – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

2 Ekim 2025 Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Legia Varşova – Samsunspor maçı TSİ 22.00’de başlayacak.

Kaynak:Samsun Gazetesi

