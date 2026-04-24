Tanju Çolak sinirlendi: Yazıktır günahtır

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Samsunspor'u penaltılarla elediği maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çolak, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı ve Samsunspor Teknik Direktörü Fink'i eleştirdi.

"BİR SEN GÖRMEDİN BE HOCAM!"

Çolak'ın Samsun gazetesindeki yazısının bir bölümü şöyle:

"Maçın kırılma anı 69. dakikada geldi. Samsunsporumuz 10 kişi kaldı. Ndiaye, kaleci Onana’ya kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Böyle maçlarda bir kişi eksik kaldığınız anda işler doğal olarak çok zorlaşır. Samsunspor, maçın büyük bölümünde etkili oynayıp sahanın birçok bölümünde doğru işler yaparken, gelen kırmızı kart ne yazık ki bütün oyun düzenini ve saha içi dengeleri bozdu.

120 dakikada gol sesi çıkmayınca yarı finalisti penaltı atışları belirledi. Penaltılarda iki kaleci de adeta kalede büyüdü. Hem Okan hem de Onana dev bir performans ortaya koydu. Ancak yarı finale çıkan taraf Trabzonspor oldu. Samsunspor ise bir kez daha penaltılardaki kötü kaderini kıramadı. Yani biz yine penaltı özürlü bir görüntü vererek çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Trabzonspor’da ise kaleci Onana, yaptığı kurtarışlarla takımını yarı finale taşıyan başrol oldu.

Maçın orta hakemi Atilla Karaoğlan yine maçın önüne geçmeyi başardı. Verdiği kararlarla da vermediği kararlarla da hem sahadakilerin hem de tribündeki seyircinin psikolojisini bozdu. Ey Karaoğlan! İşte bu yüzden sizden bir taneniz bile Dünya Kupası’nda yok!

Bir eleştirim de Fink hocaya! Sevgili hocam, Ndiaye’nin sarı kartı vardı. Alsana oyundan, koy daha dinç, daha çok koşan Madji’yi! Bu değişikliği herkes gördü, bir sen göremedin be hocam! Yazıktır, günahtır!"