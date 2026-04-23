Trabzonspor penaltılarla kazandı: Kupada yarı finale yükseldi

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'u penaltı atışları sonucunda eledi ve adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanına çıktı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede yarı final biletini alan takım .... oldu.
Samsunspor'da Ndiaye, 69. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele uzadı.
120 dakikada da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILARDA KAZANAN TRABZONSPOR

Trabzonspor, seri penaltı atışları sonucunda Samsunspor'u 3-1'lik skorla yenmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.
Bordo-mavililer, yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

4. dakikada Holse'nin pasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Kayın Kayan, topu kale direğinin dibinden auta yolladı.
28. dakikada Coulibaly'in sağ çaprazdan arka direğe ortasında Tomasson'un sert vuruşunu kaleci Onana son anda kornere çeldi.
29. dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 28 metreden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
33. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Holse'nin şutunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Pina'nin penaltı noktasına ortasında topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Nesrin Baş Avrupa şampiyonu
Nesrin Baş Avrupa şampiyonu
Sadettin Saran'dan Yasin Kol açıklaması: 3 kelime ile yanıt verdi
Sadettin Saran'dan Yasin Kol açıklaması: 3 kelime ile yanıt verdi