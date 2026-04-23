Beşiktaş Alanyaspor’u yenip turladı: Yarı finale çıktı

Beşiktaş ve Alanyaspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Beşiktaş'a turu getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 85. dakiakda Orkun Kökçü attı.

BEŞİKTAŞ YARI FİNALDE

Bu sonuçla Beşiktaş, kupada yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, yarı finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Olaitan'ın ceza sahasına ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Oh'un şutunda top az farkla uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.