Yüksel Yıldırım cumhurbaşkanına seslendi: Düdüğünü assın! Telefonlarını dinleyin

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, Trabzonspor'a elendi ve kupaya veda etti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından flaş açıklamalar yaptı.

''EYYAMCI OLDUĞUNU GÖZLERİMLE GÖRDÜM''

Yüksel Yıldırım açıklamasında, "MHK'yi tebrik ederim, bravo. Art niyetli hakemdi. MHK'yi artık tanımıyoruz. Bugün Samsunspor camiasını doğradı. Eyyamcı olduğunu gözlerimle gördüm, takdirleri ortada. Tüm haklarını Trabzon lehine kullandı." dedi.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Yıldırım, “3 hafta önce bizi doğrayan hakemi gönderdiler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Türk futboluna el atması lazım. Anadolu'nun canı yanıyor. İtibarsızlaştırıyorlar. Hakemlerin yaptığı hataları görün, bütün emeğimizi yok ettiler. Hakem görevini yaptı.” ifadelerini kullandı.

''TELEFONLARI DİNLEYİN''

Yüksel Yıldırım son olarak, "Bugün utanıyorum. Bu hakemlerle ne yapacağız. Biz de yeter artık diyoruz. Adalet istiyoruz. Kimseye kıyak yapın demiyoruz. Karaoğlan düdüğü asmalısın. Talimatları uyguluyorsun, telefonlarını dinleyin. Verecekleri ceza umurumda değil." yorumunu yaptı.