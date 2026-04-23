Nesrin Baş Avrupa şampiyonu

Milli sporcu Nesrin Baş, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk’ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

RAKİBİ ÇIKAMADI: ALTIN MADALYAYI KAPTI

Başkent Tiran’da gerçekleştirilen organizasyonda final karşılaşmasına çıkması beklenen Belaruslu rakibi Alina Shauchuk, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya katılamadı. Bu gelişme sonrası Nesrin Baş, finali hükmen kazanarak kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

TURNUVADA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Başarılı güreşçi, turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekti. Çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg’i, yarı finalde ise Rus sporcu Alina Shevchenko’yu teknik üstünlükle mağlup eden Nesrin, finale kadar oldukça formda bir görüntü ortaya koydu.
Daha önce 2023 yılında bronz, 2024 yılında altın ve 2025 yılında gümüş madalya kazanan milli sporcu, bu başarısıyla istikrarlı yükselişini sürdürdü.
Ayrıca Nesrin Baş'ın 23 yaş altı kategorilerde 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

