Tanju Çolak Osimhen'in kaç gol atacağını açıkladı
Süper Lig'de 3'te 3 yaparak geçen sezonki başarılı performansına devam eden Galatasaray'a Tanju Çolak'tan övgü dolu sözler geldi.

Yeni sezona tüm kulvarlarda iddialı bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig’de 3’te 3 yaparak hem puan tablosunda hem de oyun kalitesinde rakiplerine fark attı.
Sarı-kırmızılıların performansı, futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken, efsane golcü Tanju Çolak’tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Tanju Çolak, Galatasaray’ın sahadaki rahatlığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, antrenmanda gibi oynuyor.
Bu Galatasaray’ı kim zorlar?
Kayseri gibi zor bir deplasmanda bile rahat galibiyet alıyor.
Türkiye’de bunu sadece Galatasaray yapıyor.

Çolak, ezeli rakip Fenerbahçe’nin oyununu Galatasaray ile kıyaslayarak, sarı-lacivertlilerin performansının “tat vermediğini” dile getirdi.

Galatasaray’ın kadro kalitesine dikkat çeken Çolak, takımın her bölgesinde gol tehdidi taşıyan oyunculara sahip olduğunu belirtti:

Galatasaray’ı kimse yenemez, kimse zorlayamaz.
Bu sezon yine şampiyon olacaklarına yürekten inanıyorum.

OSIMHEN KAÇ GOL ATAR?

Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen hakkında da iddialı konuşan Çolak, Nijeryalı golcünün sezon sonunda gol krallığına oynayacağını öngördü:

Osimhen bu sezon en az 25 gol atar.
Bu sayı 30’a da çıkabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

