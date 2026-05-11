Tanju Çolak küplere bindi: İşte ben burada kızıyorum

Süper Lig'de Samsunspor'un Başakşehir'e 3-0 yenilmesi eski futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak'ı kızdırdı.

"Galatasaray maçından sonra bu mağlubiyet Samsunspor'a yakışmadı. Başakşehir deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyet, Samsunspor adına sadece bir yenilgi değildir. Bu skor, Galatasaray maçından sonra yükselen havaya, oluşan morale ve taraftarın beklentisine yakışmayan ağır bir tablodur" diyen Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Samsunspor'da Fink'ten ayrılık açıklaması

"Açık konuşalım; Samsunspor bu maçta sahada vardı ama oyunun içinde yoktu. Topa sahip olan, pas yapan, geriden oyun kurmaya çalışan bir Samsunspor izledik. Ama futbol sadece topu ayağında tutmak değildir. Futbol, rakip kaleye gitmektir. Futbol, ceza sahasına girmektir. Futbol, şut atmaktır. Futbol, rakibe korku vermektir. Samsunspor bunu yapamadı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Topla oynama: Başakşehir %40 — Samsunspor %60

Toplam şut: Başakşehir 19 — Samsunspor 9

İsabetli şut: Başakşehir 6 — Samsunspor 1

Başarılı pas: Başakşehir 230 — Samsunspor 367

Pas başarı oranı: Başakşehir %77 — Samsunspor %81

Korner: Başakşehir 2 — Samsunspor 5

Orta: Başakşehir 4/9 — Samsunspor 2/11

Faul: 13 — 13

Ofsayt: 1 — 1

İşte ben burada kızıyorum. Samsunspor yüzde 60 topla oynamış, 367 başarılı pas yapmış ama kaleyi bulan sadece 1 şut var. Bu kabul edilecek bir şey değil.

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA BU OLMAZ

Galatasaray maçının ikinci yarısında başka bir Samsunspor izlemiştik. Daha diri, daha öne oynayan, daha cesur, daha istekli bir takım vardı. Bugün Başakşehir karşısında o takımdan eser yoktu. Bu mağlubiyetin can yakan tarafı sadece skor değil. Can yakan taraf, oyunun ruhsuz ve etkisiz görünmesidir. Samsunspor bu kadar pas yapıp rakip kaleye bu kadar az tehdit götürüyorsa burada ciddi bir sorun vardır.

Galatasaray maçından sonra böyle farklı kaybetmek, hele de bu kadar etkisiz bir görüntüyle kaybetmek kabul edilemez. Futbolda yenilirsin, bu oyunun içinde var. Ama reaksiyon göstermeden, rakip kaleyi yeterince zorlamadan, sadece pas yaparak mağlubiyete razı bir görüntü veremezsin."