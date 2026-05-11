Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Galatasaray'a haber gönderdi

Fenerbahçe'den ayrılan golcü oyuncunun Galatasaray'a haber gönderdiği ileri sürüldü. Sarı kırmızılı kulübün ayrıca Aral Şimşir için kulübüyle bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra transfer çalışmalarına hemen başladı. Sarı kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılı olabilmek için daha güçlü kadro kurmayı hedeflediği belirtildi.

90+ Digital Youtube kanalında transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Yakup Çınar, Galatasaray'ın hedefindeki futbolcuyu açıkladı.

"ARAL ŞİMŞİR 15 MİLYON EURO"

Çınar, "Galatasaray Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir'le yakından ilgileniyor. Danimarka kulübüne oyuncunun şartları soruldu. Midtjylland, Aral Şimşir için 15 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor" dedi.

GALATASARAY'A HABER GÖNDEREN OYUNCU

Çınar, eski Fenerbahçeli bir futbolcunun da Galatasaray'a kendisini almaları için haber yolladığını ileri sürerek, bu oyuncunun Jhon Duran olduğunu açıkdı.

Çınrar, "Jhon Duran, Galatasaray'a haber göndermişti ama Galatasaray'ın oyuncuyla alakalı herhangi bir düşüncesi yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

