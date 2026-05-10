Samsunspor'da Fink'ten ayrılık açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Başakşehir'e 3-0 yenildikleri maçtan sonra "Bu şekilde düdük çalınır ise buradan galibiyetle ayrılmak mümkün değil. Hakem iyi bir performans gösteremedi" dedi. Fink, ayrılık açıklaması da yaptı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Başakşehir'e 3-0 yenildikleri maçın hakemi Gürcan Hasova'nın iyi bir yönetim gösteremediğini söyledi.
Maçın başında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili hakem Hasova'yı eleştiren Fink, "Penaltı pozisyonunda rakip oyuncu, Satka'ya arkadan vurdu. Anlamakta zorlanıyorum. Penaltı nedeniyle 1-0 geri düştük. Net bir şekilde penaltı yoktu. Ndiaye'ye yapılan faul verilmedi ve 2-0 geri düştük. Bu şekilde düdük çalınır ise buradan galibiyetle ayrılmak mümkün değil. Hakem iyi bir performans gösteremedi" dedi.

"BAŞKAN İLE TOPLANTIMIZ OLACAK"

Teklif gelmesi halinde önemli oyuncuların takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Başkan ile önemli bir toplantımız olacak. İyi oyuncularımızı satmamalıyız ama ayrılmak isteyen oyuncuyu tutamazsınız. Çok iyi teklif gelirse de yapacak bir şeyiniz olmuyor. Bazı oyuncularımız ayrılmak istiyor. Son kararı bu hafta vereceğiz" diye konuştu. (AA)

