"Tam bir rezalet: Gülme komşuna gelir başına"

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne kendi sahasında yenilerek elendiği maçtkan sonra gazeteci Levent Tüzemen, "Gülme komşuna gelir başına sözü gerçek oldu. Bu rezalet ve fiyaskodur" dedi.

Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da Türkiye Kupası'ndan çeyrek finalde elendi. Sarı kırmızılı takım kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildi.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan gazeteci Levent Tüzemen, elenişin rezalet ve fiyasko olduğunu ileri sürdü. Tüzemen, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"OKAN BURUK'UN FANTEZİ KADROLARI YÜZÜNDEN"

"Gülme komşuna gelir başına sözü Galatasaray adına gerçek oldu. Volkan Demirel ve öğrencilerini, ortaya koydukları karakterli oyundan dolayı kutluyorum. Mücadeleleri, coşkuları, inanmışlıkları üst düzeydeydi ve Gençlerbirliği turu hak ederek geçti. Bu elenme Okan Buruk ve öğrencileri adına, tam bir rezalet ve fiyaskodur. Futbolda nasıl olsa kazanırım şeklinde garanti bir anlayış yoktur.

Galatasaray'ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazi kadrosu olan rakibine karşı direnemedi. Konya'da kupaya veda eden Fenerbahçeli futbolcular, belki ağır eleştirildiler ve İstanbul'a üzgün döndüler. Galatasaray, Gençlerbirliği'ne elenerek kendini üzüntünün içine iterken Fenerbahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağlamıştır.
Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden Galatasaray, pahalı kadrosuyla bu sezon tam 19 puan kaybetti, Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti. Derbiye hazırlanırken yönetim, oyunculara büyük destek olmalı. Ayrıca geçen sene Fenerbahçe'nin Kadıköy'de elendiği maçta ve kupanın kazanılmasında büyük rol oynayan kaleci Günay'a yapılan ıslıkları saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü Günay, bunları hak etmiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

