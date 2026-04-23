Amedspor'da Mesut Bakkal: Hemen gideyim! İsterseniz arkama teneke bağlayın

Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, düzenlediği basın toplantısında "Amedspor şampiyon olacaksa, valla ben hemen gideyim. Hemen şimdi! Önemli olan Amedspor'un burada şampiyon olması" dedi.

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala 3. sıraya inen Amedspor'un teknik direktkörü Mesut Bakkal, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Amedspor'da göreve geldiğinden beri yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirten Bakkal, "Şampiyonluk yolunda benim değil, kulübün menfaatleri önemli" dedi.

"BİR KEZ DIŞARDA YEMEK YEMEDİM"

Bakkal, şunları söyledi:
"Eğer Amedspor şampiyon olacaksa, valla ben hemen gideyim. Hemen şimdi! Önemli olan Amedspor'un burada şampiyon olması arkadaşlar. Bunun için hep beraber buradayız. İsterseniz sezon bittikten sonra arkama teneke bağlayın ama yeter ki bu takım şampiyon olsun. Tam 54-55 gündür buradayım, daha bir kez dışarıda yemek yemedim, bir tane dış ziyarete gitmedim. Sadece işimizi yapıyoruz.
10 kişi kaldığımız maçta bile 4 net gol pozisyonuna girdi. Sahaya çıkacak isimlere şahıslara göre değil, takımın ihtiyaçlarına göre karar veriyorum. Daha önce 7 puan geriden gelerek şampiyon olmuştuk. Son 2 maçımız var. Pazar günü oynayacağımız maç için de tüm hazırlıklarımızı galibiyet için yapıyoruz.
Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Dedikodular yerine destek verilmesi gerekiyor. Tam kenetleneceğimiz, her şeyi sineye çekeceğimiz bir dönemdeyiz. Bize ve bu oyuncu grubuna destek vermek bu kadar mı zor?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

