Amedspor TFF'yle görüştü: Başkan ne talep ettiklerini açıkladı

Amedspor'da başkan Nahit Eren, teknik direktör Mesut Bakkal ve bazı futbolcular Şehmus Özer Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Eren, geçen hafta deplasmanda 2-0 kaybedilen Bandırmaspor maçının ardından yaşanan sorunlar, ligde kalan son 2 maçla ilgili beklentilerini ve hedeflerini anlattı.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Süper Lig'e çıkma konusunda iddialı olduklarını belirten Eren, Amed Sportif Faaliyetlerin bugün her zamankinden daha çok desteğe ve kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Eren, şöyle konuştu:

Kulüp başkanı olarak iki hafta önce burada yaptığımız toplantıda şunu söylemiştim. Üç maçımızı alıp şampiyon olacağız. Evet, iki maçımız var ama elimizdeki bir avantajı kaybettik. 3 maç da olsa 3 maçımızı da alıp Süper Lig'e çıkacağız. Biz buna hep inandık, arkadaşlarımız da hep inandı ve birlikte bu yola çıktık. Lider olduğumuzda da bu arkadaşlarımızla lider olduk, puan kazanınca da kaybedince de birlikteyiz. Kulüp başkanı olarak bu kadar büyük umutlarla Amedspor'un Süper Lig'e çıkması konusunda oluşan gelişen umudun bir nebze de olsa kırılmasından kaynaklı özrümü tabii ki isterim. Bütün arkadaşlarım, teknik heyet, futbolcular, kulüp çalışanlarımız bugün bu sonucu elimizdeki avantajı yitirmişsek bizler kendimizi de sorguluyoruz. Bizler bu sonuca sebebiyet veren konu başlıklarını masaya tek tek yatırıyoruz. Nitekim Bandırmaspor maçından sonra herhangi bir bahaneye sığınmadan futbolcularımızla, teknik heyetimizle oturup uzun uzun bu konuyu konuştuk.

"SON MAÇLARIN İZLENMESİNİ RİCA ETTİK"

Eren, "Bugüne kadar hakemlerle ilgili hiç konuşmadık, konuşmamaya da özen gösterdik. Lakin bu karşılaşma sonrası (Bandırmaspor maçı) Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili yetkilileriyle temas kurduk. Hem kendi karşılaşmamızın hem de ligde mücadele ettiğimiz takımın son maçının izlenmesini rica ettik. Pozisyonların değerlendirilmesini rica ettik. Hep eşit, adil bir yarış talebinde bulunduk. Hak edenin emeğiyle mücadelesiyle sonuca ulaşmasını talep ettik. Maalesef son süreçte bu konuda eşitliğin ve adalet duygusunun zarar gördüğünü gözlemledik" dedi.