Galatasaray kupaya veda etti: Gençlerbirliği yarı finalde
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Fıratcan Üzüm ve 83. dakikada Adama Traore kaydetti.
VICTOR OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlıktan bu yana sahalardan uzak kalan Victor Osimhen geri döndü. Maça yedek kulübesinde başlayan Nijeryalı futbolcu, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
GALATASARAY KUPAYA VEDA ETTİ
Tek maçlık eleme usulüyle oynanan mücadele sonunda Gençlerbirliği adını yarı finale yazdırmayı başardı. Galatasaray ise turnuvaya veda etti.
FENERBAHÇE DE YOK
Gençlerbirliği, Konyaspor'un ardından yarı finale yükselen 2. takım oldu. Yeşil-beyazlılar da evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.
SIRADA DERBİ VAR
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'de kozlarını paylaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.