Okan Buruk: Hata varsa benim

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği mağlubiyeti üzerine konuştu. Buruk, Günay Güvenç'e destek çıktı.

Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, kupaya çeyrek finalde veda etti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık. Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz.

"SÜRPRİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU"

Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz.

"ÜRETEMEDİK"

İlk yarıda rakibin oyununa biz de uyduk, üretemedik. Daha çok üretmemiz, gol atmamız gerekiyor bu tür maçları kazanmanız için ama bugün bunu yapamadık.

"HATALI BİRİ VARSA TEKNİK DİREKTÖRDÜR"

İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Hatalı biri varsa, teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

