Galatasaray'da maç sonu hüngür hüngür ağlayıp özür diledi

Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ne mağlup olan Galatasaray'da Günay Güvenç maç sonu gözyaşlarını tutamadı. Güvenç'e takım arkadaşları destek verdi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Rams Park'taki mücadelede sarı-kırmızılılar 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ

Sarı-kırmızılılarda taraftarlar, 2. golün ardından kaleci Günay Güvenç'i protesto etti. Deneyimli kaleci topu her kontrol ettiğinde taraftarlarca ıslıklandı.

GÜNAY GÜVENÇ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan Günay Güvenç doğrudan soyunma odasına gitti. Ancak Galatasaraylı futbolcular orta sahada durup Günay Güvenç'in sahaya dönmesini bekledi.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Sahaya geri dönen Günay Güvenç'e takım arkadaşları moral verdi. Güvenç de taraftarlardan özür diledi ve tekrar soyunma odasına gitti.

GÜNDÜZ KILIÇ'IN SÖZLERİYLE DESTEK

Günay Güvenç için bir paylaşım yapan sarı-kırmızılılar da "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Spor
Volkan Demirel: Galatasaray taraftarı ben varım diye ekstra üzülmüş olabilir
Volkan Demirel: Galatasaray taraftarı ben varım diye ekstra üzülmüş olabilir
Okan Buruk: Hata varsa benim
Okan Buruk: Hata varsa benim