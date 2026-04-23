Galatasaray'da maç sonu hüngür hüngür ağlayıp özür diledi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Rams Park'taki mücadelede sarı-kırmızılılar 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ

Sarı-kırmızılılarda taraftarlar, 2. golün ardından kaleci Günay Güvenç'i protesto etti. Deneyimli kaleci topu her kontrol ettiğinde taraftarlarca ıslıklandı.

GÜNAY GÜVENÇ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan Günay Güvenç doğrudan soyunma odasına gitti. Ancak Galatasaraylı futbolcular orta sahada durup Günay Güvenç'in sahaya dönmesini bekledi.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Sahaya geri dönen Günay Güvenç'e takım arkadaşları moral verdi. Güvenç de taraftarlardan özür diledi ve tekrar soyunma odasına gitti.

GÜNDÜZ KILIÇ'IN SÖZLERİYLE DESTEK

Günay Güvenç için bir paylaşım yapan sarı-kırmızılılar da "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır" sözlerini sarf etti.