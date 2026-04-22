Volkan Demirel: Galatasaray taraftarı ben varım diye ekstra üzülmüş olabilir

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olan Gençlerbirliği sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Başkent ekibi bu sonuçla birlikte adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Genç teknik adamın sözleri şu şekilde:

Galatasaray taraftarı bize kaybetmiş olduğu için üzgün olabilir. Bir de burada ben olduğum için ekstra üzülmüş olabilirler.

"LİG MAÇINDA HATALARIMIZI GÖRDÜK"

Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar.

"60-65 SONRASI GALATASARAY'IN PERFORMANSI DÜŞÜYOR"

60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bugün oynayan kaleci Erhan'dan tutun da 19 yaşındaki Osman'ı herkesi tebrik ediyorum. Taraftara selam gönderiyorum, bu akşamın keyfini yaşasınlar. Ben bu takıma çok güveniyorum, çok çalışıyorlar. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız.

"BU TAKIMA ÇOK GÜVENİYORUM"

32 puan hedefim var. Oynadığım takımlar hep güçlü takımlardı ama bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Umutlu bakacağız ileriye doğru. Bu takıma çok güveniyorum. İnşallah hafta sonu çok iyi oynayarak ligdeki yerimizi sağlamlaştıracağız. Bütün düşüncemiz o.